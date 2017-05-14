بسعر 23.900 جنيه .. تبدأ مبيعات هوندا سيفيك Si بشاحن توربيني - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ينتظر أن تتوفر أول نسخ هوندا سيفيك Si كوبيه وسيدان بشاحن توربيني لدي الموزعين في الولايات المتحدة خلال ساعات قليلة . والسيارة موديل 2017 يبدأ سعرها من 23.900 دولار للنسخة الكوبيه أو السيدان ، وتحمل السيارة محرك بنزين حقن مباشر للوقود سعة 1.5 لتر مع قوة 205 حصان ، وناقل حركة مانيوال من 6 سرعات.

والجيل الجديد من السيارة أخف من السابق ، مع تعليق أكثر صلابة يستفيد من تعليق رياضي معدل وممتصات صدمات قابلة للتكيف ونظام تفاضلي محدود الانزلاق وأقراص مكابح أكبر . كما تم تدعيم الشكل الخارجي للسيارة بواجهة أمامية سوداء لامعة ومداخل هواء أكبر وأكثر انخفاضاً وعجلات ألومنيوم 18 بوصة مع لمسات كرومية لمخارج العادم مع اسبويلر خلفي خاص.

وتتميز مقصورة السيارة بمقاعد رياضية مع تطريز أحمر اللون في كامل المقصورة وتفاصيل حمراء تستمر لتصل للعدادات TFT .