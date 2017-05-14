فرنسا: 75 ألف حاسوب تأثروا بالهجمات الإلكترونية العالمية - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أعلنت الشرطة الفرنسية، أمس السبت، تأثر أكثر من 75 ألف حاسوب في عشرات البلدان حوال العالم بسبب الهجمات الإلكترونية العالمية.

وأفاد مسؤولون في الشرطة الفرنسية لوسائل إعلام محلية بأن الهجمات الالكترونية أثرت على العديد من الأماكن والهيئات منها بنوك روسية ومستشفيات بريطانية ومصانع سيارات أوروبية.

وذكرت رئيسة مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرطة فاليري مالدونادو، أن عدد الحواسيب المتأثرة من الهجمات الالكترونية حتى الآن وصل إلى 75 ألف حاسوب، محذرة من إمكانية تسجيل زيادة كبيرة في هذا العدد في الأيام القليلة المقبلة.