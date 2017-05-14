بالصور.. ضبط عمالة وافدة تتحايل على قرار توطين العمل بالاتصالات بسكاكا - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

ضبطت فرق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف، أمس السبت، عمالة وافدة حولت شقة سكنية إلى مقر لبيع وصيانة الجوالات.

وقال مفتش وزارة العمل بالجوف عبدالعزيز الرويلي، إن الوزارة تلقت بلاغ من مواطن في مدينة سكاكا يفيد بقيام وافدين بالعمل في صيانة الجوالات في أحد المنازل، مشيرا إلى أن الفرق التفتيشية فور تلقيها البلاغ باشرت الموقع واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حيال العمالة التي تحايلت على قرار توطين العمل بقطاع الاتصالات.