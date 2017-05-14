بالفيديو.. مواطن ينحر ناقة احتفاء بتصدي حرس الحدود لمحاولة تهريب مخدرات - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن ينحر ناقة احتفاء بتصدي حرس الحدود لمحاولة تهريب مخدرات
تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواطن يدعى «أبو وهج»، ينحر ناقة احتفاء بتصدي رجال حرس الحدود في قطاع العيساوية لمحاولة تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون.
وأظهر الفيديو المواطن وهو ينحر الناقة في أحد المسالخ، معبرا عن تقديره وشكره لجهود رجال حرس الحدود في التصدي لعمليات التهريب.
يذكر أن دوريات حرس الحدود بالجوف، أحبطت أمس السبت، محاولة تهريب مليونين ومائة ألف قرص إمفيتامين كبتاجون عبر حدود المملكة مع الأردن.
ابو شادي[ عدد التعليقات: 5461 ] نشر منذ 22 دقيقة
ما كل من ذبح طلع منها
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4099 ] نشر منذ 19 دقيقة
يستاهلون حرس الحدود
وكفؤ ي ابو وهج
وهذه رساله لحزب الشيطان الارهابي ومليشيات الجحش الشيعي
اللي يحاول تمرير هذه السموم الى البلد
بيض الله وجيهكم ياحرس الحدود
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26036 ] نشر منذ 18 دقيقة
بيض الله وجهك وبارك فيك ..