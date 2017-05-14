بالفيديو.. مواطن ينحر ناقة احتفاء بتصدي حرس الحدود لمحاولة تهريب مخدرات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواطن يدعى «أبو وهج»، ينحر ناقة احتفاء بتصدي رجال حرس الحدود في قطاع العيساوية لمحاولة تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون.

وأظهر الفيديو المواطن وهو ينحر الناقة في أحد المسالخ، معبرا عن تقديره وشكره لجهود رجال حرس الحدود في التصدي لعمليات التهريب.

يذكر أن دوريات حرس الحدود بالجوف، أحبطت أمس السبت، محاولة تهريب مليونين ومائة ألف قرص إمفيتامين كبتاجون عبر حدود المملكة مع الأردن.