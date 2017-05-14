السجن 5 سنوات و3 أشهر لمواطن أمريكي هدد أوباما بالقتل - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حكم القضاء الأمريكي بالسجن لمدة 5 سنوات و3 أشهر، على مواطن هدد عبر حسابه على «تويتر» بقتل الرئيس السابق باراك أوباما.

وأصدرت المحكمة المختصة في ولاية أوريغون الأمريكية، أمس السبت، حكمًا بسجن المواطن جون روس «62 عامًا»؛ بسبب تهديده لأوباما بالقتل.

وكانت السلطات الأمريكية، اعتقلت روس في أبريل 2016، بعد اعترافه بتهديد أوباما وعائلته بالقتل عبر تويتر، وكذلك تهديد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي أي» بالقتل عبر «فيسبوك».