قرقاش: دور الإمارات في اليمن مساندة المملكة وليس لنا مصالح خاصة - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

قال وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أمس السبت، إن دور بلاده في اليمن، مساند للسعودية، التي تقود التحالف العربي، نافيا وجود أي مصالح خاصة لهم في اليمن.

وغرد قرقاش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «الدور الإماراتي في اليمن مساند للسعودية وهدفه خير البلاد.. من يدّعي مصالح ضيقة لنا في ميناء أو قاعدة أو منطقة، حزبي جاحد لا يدرك توجهنا وموقفنا».

وأضاف: «التزامنا ضمن التحالف العربي، بقيادة الرياض يقض مضجع ثوار الثرثرة»، مشيرا إلى أن تحرك بلاده ضمن التحالف العربي موجهاته استراتيجية وقومية.