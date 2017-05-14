الإطاحة بعصابة أفريقية تمارس الشعوذة وإجهاض النساء في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة مكة المكرمة بعصابة أفريقية مكونة من 4 أشخاص يمارسون الشعوذة وإجهاض النساء وبيع حبوب وأعشاب منشطة للرجال.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن شرطة مكة أحالت أفراد العصابة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنهم، مشيرة إلى أن معلومات وصلت إلى رجال الشرطة السرية بشعبة الضبط الإداري في شرطة مكة تفيد بقيام عدة أشخاص بممارسة الشعوذة وأعمال أخرى ضارة بالنساء في أحد مباني حي القشلة.

وأكدت المصادر، أنه فور ورود المعلومات إلى رجال الأمن، داهمت قوة أمنية الموقع وتمكنت من القبض على 4 أشخاص من جنسية إفريقية، مشيرة إلى العثور على 12 جوالا، وأكثر من 170 شريحة جوال، وقرابة 50 قارورة عرق مختلفة الأحجام، وجواز سفر، وبناجر، وحبوب منشطة.