بالفيديو.. إرهابيون يطلقون أعيرة نارية بشكل عشوائي على منزل بحي المسورة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إرهابيون يطلقون أعيرة نارية بشكل عشوائي على منزل بحي المسورة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سيارة يستقلها إرهابيين ويطلقون الأعيرة النارية بشكل عشوائي على أحد المنازل.
وأفاد المغردون، أن الفيديو تم تصويره بكاميرا مراقبة في حي المسورة بالقطيف، وبين الفيديو أن السيارة التي يقودها الإرهابيون تسير ببطء شديد داخل أحد شوارع الضيقة، ومع اقترابهم لمدخل أحد البيوت في العوامية حتى أطلقوا النار بشكل عشوائي على المنزل مستهدفين ما بداخله.
يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الجمعة، أن عناصر إرهابية استهدفت مشروعا تنمويا بحي المسورة بمحافظة القطيف، حيث تم استهداف العاملين بالمشروع من خلال إطلاق النار، ما نتج عنه مقتل طفل سعودي يبلغ من العمر عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة 10 أشخاص بينهم 6 مواطنين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26036 ] نشر منذ 1 ساعة
هذولا الإرهابيين غستهدفوا هذا البيت ، ليصوروه وينشروه ، ليتهموا رجال الدوله فيه ..
.. وهم في الحقيقه بينهم وبين صاحب البيت خلاف من قبل او انهم من الناس المستضعفين ، منهم وفيهم .
،، لأنهم لايرحمون الضعيف وهو من بني جلدتهم والله مايرحمونه بل يتلذذون بإذائه ، ولا يتناهون عنه .
،، أقول هذا من واقع معرفه تامه فيهم وفي عاداتهم . والله على ما اقول شهيد ..
.. فلا ضير ان يطلقوا النار على بيت المستضعف من أجل إتهام الدوله ، بزعم أن هذا مصداق لما يدعون ، عندما ينشرون المقطع.
.. أسأل الله ان يُظهر الحق وأن ينصر رجال الأمن على كل إرهابي فاسق باغي .. آمين .