بالفيديو.. إرهابيون يطلقون أعيرة نارية بشكل عشوائي على منزل بحي المسورة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سيارة يستقلها إرهابيين ويطلقون الأعيرة النارية بشكل عشوائي على أحد المنازل.

وأفاد المغردون، أن الفيديو تم تصويره بكاميرا مراقبة في حي المسورة بالقطيف، وبين الفيديو أن السيارة التي يقودها الإرهابيون تسير ببطء شديد داخل أحد شوارع الضيقة، ومع اقترابهم لمدخل أحد البيوت في العوامية حتى أطلقوا النار بشكل عشوائي على المنزل مستهدفين ما بداخله.

يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الجمعة، أن عناصر إرهابية استهدفت مشروعا تنمويا بحي المسورة بمحافظة القطيف، حيث تم استهداف العاملين بالمشروع من خلال إطلاق النار، ما نتج عنه مقتل طفل سعودي يبلغ من العمر عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة 10 أشخاص بينهم 6 مواطنين.