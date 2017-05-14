نائب أمير الرياض يعزي أسرة الشهيد القحطاني - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قدم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة الشهيد فهد بن شاهر القحطاني الذي استشهد على الحد الجنوبي دفاعا عن الوطن وذلك خلال زيارة أمس السبت لمنزل والد الشهيد بالرياض.

وسأل الأمير محمد بن عبد الرحمن، الله العلي القدير أن يرحمه ويتقبله في عداد الشهداء، مؤكدا أن التضحية التي قام بها في ميادين الشرف والعزة دفاعاً عن دينه ووطنه محل تقدير واعتزاز الجميع، لافتاً النظر إلى الشرف والكرامة التي نالها.

وأعرب ذوو الشهيد القحطاني عن شكرهم لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه ويديم عليها أمنها واستقرارها.