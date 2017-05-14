385 مليون حصيلة المزاد الثاني لتركة صالح الراجحي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أجري مساء اليوم السبت، المزاد الثاني لتصفية تركة عقارات الشيخ صالح الراجحي في جدة، حيث تم بيع مركزين وأرض بمبلغ 385 مليون ريال.

وكان المزاد الأول على مركز الأندلس السحيلي وتم بيعه بمبلغ 197 مليون ، حيث تمت ترسيته على شركة الراجحي المالية، أما المزاد الثاني كان على المركز السعودي للأعمال والأرض المجاورة لها وتم البيع بمبلغ 188 مليون.

ويُعدّ المركزان من المراكز التجارية المهمة في جدة حيث يقع المركز السعودي للأعمال عند تقاطع طريقي المدينة المنورة وأبو بكر الصديق على مساحة إجمالية قدرها ٤,١١١ متر مربع، ويضم ١٤ طابقاً و أرضًا مجاورة بصك مستقل عن صك المبنى يتم حالياً استثمارها بالكامل كموقف للسيارات بمساحة قدرها ٥,٢١٩ متر مربع.