بالصور.. إنقاذ متنزهين جرفت السيول مركباتهم بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، اليوم السبت، من إنقاذ أربعة متنزهين بـ ” وادي لجب ” السياحي بعد أن جرفت السيول مركبتهم.

لقت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، بلاغًا يفيد باحتجاز أشخاص بوادي لجب بمحافظة الريث وعلي الفور تحركة الفرق إلي مكان احتجازهم، واتضح أن أربعة مواطنين احتجزوا أثناء تنزههم بالوادي رغم تحذيرات دوريات السلامة .

وقامت فرق الدفاع المدني بربط وتثبيت مركبتهم بالحبال، لمنع استمرار انجرافها وإنقاذ المحتجزين إلى منطقه آمنة وهم بصحة جيدة ولله الحمد.