رئيس الهلال: أرسلنا خطاباً للظفرة لتجديد إعارة خربين - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

كشف الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال أن إدارة النادي أرسلت خطاباً لنظيرتها في نادي الظفرة الإماراتي من أجل تجديد إعارة اللاعب السوري عمر خربين أو شراء عقده.

ويسعى الهلال للاحتفاظ بخربين خاصة بعد المستويات المتميزة التي يقدمها منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية، حيث سجل حتى الآن 14 هدفاً منها 7 أهداف في دوري جميل.

ونفى رئيس الهلال صحة ما تردد عن وجود عرض من نادي العين الإماراتي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، أما فيما يتعلق بعودة اللاعب ناصر الشمراني المحترف في العين، فأشار إلى أن ذلك سيحدده المدرب رامون دياز.