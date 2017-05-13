أحلام تكشف نصيحة عبدالمجيد عبدالله حول «تويتر» - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قالت الفنانة الإماراتية أحلام، إنها استفادت من زميلها الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، بخصوص تعاملها مع مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً في ” تويتر ” الذي باتت من مشاهيره عربيًا.

وأعلنت أحلام عبر برنامج ” ليالي الكويت ” ، قائلة: ” أوجه التحية إلى الأستاذ عبدالمجيد عبدالله.. قال لي أم فاهد أبغاك توعديني وعد.. قال لي إنتي كبيرة.. تردين على ناس من أكبر الأخطاء إنك تردين عليهم، فأعطيته وعد رغم إني وعدت ناس كثير إني ما أرد ” .

وتابعت ” لقيت في وقت إن الناس اللي أرد عليهم يكبرون بعد ردي، ويصير لهم اسم وشأن لذا أعدت حساباتي من جديد ” .

يذكر أن عدد متابعي الفنانة أحلام عبر ” تويتر ” ، وصل إلي 7.8 مليون شخص لها.