مسؤول بيت المال في داعش وثلاثة من مساعديه يهربون بملايين الدولارات - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

هرب مسؤول ديوان بيت المال لتنظيم «داعش» وثلاثة من مساعديه إلى جهة مجهولة بحوزتهم ملايين الدولارات، مبينا أن التنظيم استنفر عناصره بتلعفر بحثا عنهم.

وكشفت مصادر أن مسؤول ديوان بيت المال بتنظيم داعش في قضاء تلعفر (غرب نينوى) والمكنى بأبي البراء القحطاني اختفى مع ثلاثة من مساعديه في القضاء وبحوزتهم ملايين الدولارات ” ، مبينا أن “ هذه المبالغ هي رواتب عناصر التنظيم فيما يعرف بولاية نينوى ” .