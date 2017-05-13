مسؤول بيت المال في داعش وثلاثة من مساعديه يهربون بملايين الدولارات - صحيفة صدى الالكترونية

مسؤول بيت المال في داعش وثلاثة من مساعديه يهربون بملايين الدولارات
هرب مسؤول ديوان بيت المال لتنظيم «داعش» وثلاثة من مساعديه إلى جهة مجهولة بحوزتهم ملايين الدولارات، مبينا أن التنظيم استنفر عناصره بتلعفر بحثا عنهم.
وكشفت مصادر أن مسؤول ديوان بيت المال بتنظيم داعش في قضاء تلعفر (غرب نينوى) والمكنى بأبي البراء القحطاني اختفى مع ثلاثة من مساعديه في القضاء وبحوزتهم ملايين الدولارات ” ، مبينا أن “ هذه المبالغ هي رواتب عناصر التنظيم فيما يعرف بولاية نينوى ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26019 ] نشر منذ 23 دقيقة
ههههههه هذولا لا امن ولا امان لهم ,,
.. حاميها حراميها ..