في إنجاز أمني وبأقل من 24 ساعة.. العثور على الطفلة المختطفة شوق " صورة " - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

اوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه في تمام الساعه الثانية عشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 17-8-1438 ورد لمركز شرطة النسيم تقرير دوريات الأمن المتضمن بلاغ سليمان ابراهيم الزويل ( 34 عاما سوري الجنسيه ) عن فقده لابنته شوق التي تبلغ من العمر عامين أثناء تواجدها برفقة ذويها داخل أحد الأسواق التجارية شرق العاصمه الرياض و اختفاءها من داخل السوق ، و أشارت تسجيلات الفيديو الموثقة لدى أمن السوق الى خروج الطفله من السوق في غفلة من ذويها برفقة امرأة مجهوله ولم تظهرأي دلائل تساعد في عملية البحث.

و نظرا للأهميه البلاغ و خطورته فقد أسندت لادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقه مهمة تحليل البلاغ و حصر الاشتباه و العمل على استعادة الطفلة سالمة في أسرع وقت ممكن.

عليه فقد استنفرت ادارة التحريات و البحث الجنائي كافة طواقمها و فٌعلت غرفة عمليات على مدار الساعه للعمل على تحديد مكان تواجد الطفله و ضبط الجانيه و معرفة دوافع تصرفها وبفضل من الله أسفرت التحريات المتخذه في جميع الاتجاهات الى حصر الاشتباه في امرأه ( سعوديه 23 عاما ).

ظهرت في تسجيلات الفيديو الموثقة لدى ادارة الأمن مصطحبة الطفله ، حيث أقرت قيامها باستدراجها و اصطحابها لاحدى الشقق السكنيه جنوب العاصمه لغرض في نفسها ؛ مؤكدة أنه لا تربطها بالفتاة او عائلتها أي صله أو سابق معرفه كمتا تبين انها على علاقة بأحدالأشخاص والذي قبض عليه هـو الآخرجرى ضبط المتهمه و ايداعها سجن النساء بمنطقة الرياض و تسليم الطفله لوالدها بعد اجراء الفحوصات الطبيه اللازمه التي أكدت سلامتها و لله الحمد.

كماتم ضبط من تربطها به علاقة و شرطة منطقة الرياض اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة خادم الحرميين

الشريفين – حفظه الله – على أمن و سلامة المواطن و المقيم على حد سواء.