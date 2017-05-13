العمري ينتظم بتدريبات الأخضر - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

واصل المنتخب السعودي الأول مساء السبت تدريباته على ملاعب التدريب بنادي الشباب ضمن الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهته أمام أستراليا في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين اعتيادية تنوعت ما بين اللياقية والتكتيكية التي تركزت على دقة التمرير وتنفيذ العرضيات المثالية، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل اكتفى اللاعب فواز القرني بتمارين خاصة في صالة الحديد فيما شارك اللاعب صالح العمري في تدريبات المنتخب بعد انضمامه لمعسكر الرياض.