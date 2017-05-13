«حماس»: الأردنيون يجودون بأرواحهم من أجل فلسطين - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

بارك المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران،عملية الطعن البطولية التي نفذها الشهيد الأردني محمد عبدالله سليم الكساجي (57 عامًا)، ظهر السبت، عند باب السلسلة بمدينة القدس المحتلة.

وأشاد المتحدث، بأبطال الأردن الذين يجودون بأرواحهم من أجل المسجد الأقصى المبارك والشعب الفلسطيني المظلوم، مشيرًا أن كل يدٍ تمتد بالأذى على النساء الفلسطينيات وحرائر الشعب الفلسطيني، سيقطعها أبناء المقاومة عاجلًا أم آجلًا.

وشدد القيادي في حماس على أن أبطال المقاومة لا ينسون كل من يسيء لمقدسات الشعب الفلسطيني، مشيدًا بالنخوة التي يبديها أبناء الشعب الأردني في الدفاع عن حرمة الأمة العربية والإسلامية، متذكرًا الشهيد سعيد العمرو الذي نفذ عملية طعن العام المنصرم قرب باب العامود.