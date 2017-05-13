انشاء أكبر محطة تخزين نفط في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يقوم فريق سعودي بمقتضا اتفاقية وقعتها المملكة مع غينيا الاستوائية، من أجل بناء وتمويل مشروع محطة بيوكو لتخزين النفط، وذلك لتخزين النفط ومنتجاته.

واوضح وزير المناجم والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية جابرييل أوبيانج ليما، أن محطة تخزين النفط التي تعهدت المملكة ببنائها ستكون ثالث أكبر محطة تخزين في إفريقيا، ما سيجعل لبلاده مكانة هامة للغاية على الخريطة العالمية للطاقة.

وحسب تقارير إعلامية فإن غرفة جدة جمعت كبار المسؤولين الحكوميين من البلدين؛ لمناقشة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية للطاقة والزراعة ومصائد الأسماك والتعدين.