اجتماع شرفي يحدد مصير كحيلان.. بيع النجوم وإحلال لاعبي الأولمبي آخر علاج لديون النصر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد يحيى(صدى):

اجتماع شرفي موسع لم يحدد موعده ، سيرسم خارطة الطريق ومستقبل نادي النصر. الاجتماع الذي يتوقع له ان يكون قبل شهر رمضان او بدايته، سيحدد اقالة او استمرار ادارة الامير فيصل بن تركي بالمقام الاول.

كما سيناقش اجتماع شرف النصر الديون المتراكمه والقضايا المرفوعه ومستحقات اللاعبين المتاخره ، تلافيا لاي عقوبات قد تفرض على النادي. وسيبحث سبل دعم النادي من خلال مبادرات فرديه لتقريب وجهات النظر بين الاداره وبعض الداعمين المبتعدين.

وبحسب معلومات موكده اوضحت ان ادارة النصر الحاليه متمسكه بالاستمرار وستطرح خطه لانقاذ الفريق من خلال اتباع سياسه ترشيد المصروفات وبيع عقود بعض النجوم ومنح مخالصات للبعض الاخر. و إحلال لاعبين شباب ومنحهم الفرصه الموسم المقبل مع تدعيم الفريق باجانب وجهاز فني مميز.