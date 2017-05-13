خادم الحرمين يدعو الرئيس المصري لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

قام بتسليم الرسالة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد خلال استقبال فخامته له في القاهرة اليوم.

حضر الاستقبال معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوريه مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان.