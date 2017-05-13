باريس تستقبل لجنة التقييم التابعة للجنة الأولمبية الدولية - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

بدأت لجنة التقييم التابعة للجنة الأولمبية الدولية، اليوم السبت، زيارة للعاصمة الفرنسية باريس تستمر لمدة أربعة أيام للتعرف على استعدادات العاصمة الفرنسية لاستضافة فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة إقامتها عام 2024.

ويترأس اللجنة المكونة من 11 شخصا بينهم مسؤولو اتحادات دولية، السويسري باتريك بومان.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون وفد اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارتها الحالية لباريس إلا انه لم يتحدد بعد موعد هذا اللقاء.

وتحدث ماكرون الذي سيتسلم منصبه غدا الأحد، مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ خلال اتصال هاتفي أمس الأول للتأكيد على دعمه للملف، وذلك وفقا لبيان نشره فريق حملة ماكرون اليوم الجمعة.

كانت اللجنة قد وصلت إلى باريس قادمة من لوس أنجلوس، المرشحة الأخرى الوحيدة لاستضافة دورة الألعاب 2024.

ومن المقرر أن تشهد العاصمة ليما في 13 سبتمبر المقبل عملية التصويت لاختيار البلد المضيف لدورة الألعاب 2024 خلال المؤتمر العام للجنة الاولمبية الدولية.