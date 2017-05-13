استشهاد أردني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس - صحيفة صدى الالكترونية

رام الله(صدى):

استشهد مواطن أردني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، بعد طعنه شرطياً إسرائيليا في منطقة باب السلسلة بالقدس القديمة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت أن منفذ عملية الطعن في القدس أردني الجنسية دخل البلاد بتأشيرة سياحية.

وقالت لوبا السمري المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية ، في بيان لها ، ” إن منفذ عملية الطعن هو مواطن أردني الهوية يبلغ من العمر نحو 57 عاماً ” .. مضيفة ” إن المهاجم دخل البلاد قبل نحو أسبوع بتأشيرة سياحية بغرض الزيارة إلا أنها لم تكشف عن هويته ” .

وتناقلت مواقع محلية أن منفذ العملية يدعى محمد عبدرالله سليم الكساجي وكان قد دخل البلاد مؤخرا عبر جسر الشيخ حسين .. فيما قال شهود عيان ومصادر إعلامية إن الشهيد طعن شرطيا إسرائيليا معروفا باعتداءاته على النساء المقدسيات أثناء ارتيادهن للأقصى ، موضحين أن الجنود أطلقوا النار بشكل مباشر على المنفذ الذي أصيب وبقي على الأرض ينزف حتى استشهاده.