وجبات الغذاء المدرسية تخرج ميشيل أوباما عن صمتها لانتقاد ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

انتقدت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما، أجبرت الخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف قواعد التغذية في وجبات الغذاء المدرسية، سيدة البيت الأبيض السابقة ميشيل أوباما على الخروج عن صمتها وتوجيه انتقادات حادة للنظام.

وتساءلت أوباما، في قمة حول الصحة في واشنطن، أمس الجمعة “ لماذا لا تريد أن يتناول أطفالنا طعاما جيدا في المدرسة؟ ” ، ولماذا تعتبر هذه مسألة حزبية؟، منتقدة التأخير المحتمل في تنفيذ تغييرات تسمية الأغذية.

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كشفت عن مجموعة من التغييرات في تسمية وتصنيف الأغذية، بما في ذلك تحديد السكريات المضافة بحلول يوليو عام 2018، ولكن مجموعات صناعة ضغطت على إدارة ترامب لتأجيل هذه الخطوة.