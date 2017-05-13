 وزير الطاقة الروسي يتوقع تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط - صحيفة صدى الالكترونية

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وزير الطاقة الروسي يتوقع تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط

وزير الطاقة الروسي يتوقع تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط
موسكو(صدى):

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط بين الدول الأعضاء في منظمة ” أوبك ” ، وخارجها حتى نهاية عام 2017 أو حتى إلى ما بعد ذلك.

وقال نوفاك – في تصريح صحفي اليوم السبت- إن روسيا تعتزم الإبقاء على مستوى خفض إنتاج النفط عند معدل 300 ألف برميل يوميا في مايو ويونيو 2017 مقارنة بأكتوبر 2016.

من جهته، صرح إيجور سيتشين رئيس شركة «روس نفط»- وهي أكبر شركة نفط في روسيا – بأن الشركة تدعم كافة أعمال وزارة الطاقة الروسية في المفاوضات مع اللاعبين في سوق النفط حول اتفاق خفض الإنتاج.

وقال سيتشين – لوكالة أنباء «سبوتنيك» – إن ” وزارة الطاقة الروسية تتمسك بهذه الرؤية وتتفاوض مع اللاعبين في السوق، ونحن ندعم كافة أعمال وزارة الطاقة ” . وأضاف “الأهم أن تكون هناك آلية لحماية مصالحنا ” .


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