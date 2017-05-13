منتخب الشباب يستأنف تمارينه - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

استأنف منتخبنا الوطني لدرجة الشباب تمارينه اليوم السبت ضمن معسكره الإعدادي المقام بمدينة أنسان في كوريا الجنوبية، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا والمقرر انطلاقها في العشرين من مايو الجاري بكوريا الجنوبية.

حيث أجرى لاعبو منتخبنا تمارين الإطالة في بداية الحصة التدريبية تحت إشراف المدرب سعد الشهري، عقبها طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين التسديد على المرمى.

من جهة أخرى، واصل لاعب منتخبنا محمد الزبيدي برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.

هذا ويخوض منتخبنا الشاب في الثامنة من مساء غدٍ الأحد بتوقيت كوريا الجنوبية ( الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية ) آخر مبارياته الودية ضد منتخب الأوروغواي لدرجة الشباب على ملعب غويانق.

من ناحية أخرى، وصل عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو لجنة المنتخبات موسى الزياد إلى مقر إقامة منتخبنا الشاب في مدينة أنسان بكوريا الجنوبية، وكان في استقباله مدير المنتخب نايف القاضي.