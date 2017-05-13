بالصور.. حرس الحدود تحبط محاولة تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

فِي إطار تنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في التصدي لعمليات تهريب المخدرات بكافة أشكالها عبر حدود المملكة البرية والبحرية، والتي تستهدف المملكة بالمخدرات للنيل من أبناءها، فقد تمكنت دوريات حرس الحدود المتقدمة بمنطقة الجوف، اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين «كبتاجون» عبر حدود المملكة البرية من الأراضي الأردنية.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحرى الركن ساهر بن محمد الحربي، مبينًا أن رجال حرس الحدود قاموا برصد مركبة عند حدود مسؤوليات قطاع العيساوية، تسير مطفأة أنوارها وعلى الفور تم توجيه الكاميرات للمتابعه وتحرك قوة متكاملة من الدوريات لاعتراضها والتأكد من وضعها إلا أن سائقها بادر بالإسراع للهروب بمحاولة منه في تضليل رجال حرس الحدود.

وعلى الفور تمت مطاردته ومحاصرته والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف، الأمر الذي نتج عنه انقلاب المركبة وبتفتيشها عثر على ما مجموعه (٢١٠٠٠٠٠) مليونان ومائة ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون).

كما تم المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال المركبه والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود ، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفه التي تستهدف النيل من أبناءه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليب المهربين .