سييرا يطالب الاتحاديين بالاحتفاظ بالعكايشي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

طالب التشيلي جوزيه سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إدارة النادي بالاحتفاظ بالمهاجم الدولي التونسي أحمد العكايشي في الموسم المقبل، وعدم بيع عقده لنادٍ آخر.

ووذكرت المصادر، أن سييرا ينتظر ما ستؤول إليه مفاوضات المصري كهربا بين إدارتي الاتحاد والزمالك، لإحضار بديل ملائم له حال قبول استئناف النادي ضد قرار منع التسجيل أو الموافقة على تعليق القرار لحين البت في الاستئناف المقدم.

كما أشارت ذات المصادر، إلا أن سييرا ينوي إحضار مدرب حراس ليضاف إلى طاقمه الفني التشيلي.