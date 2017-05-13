الحكومة الكندية تعتزم إدراج مصر واليمن في قائمة تسريع طلبات اللجوء لمواطنيها - صحيفة صدى الالكترونية

أوتاوا(صدى):

يعتزم مجلس الهجرة واللاجئين بالحكومة الكندية إدراج اسم اليمن وأفغانستان وبروندي ومصر بداية من يونيو القادم على قائمة الدول المقبول تسريع طلبات اللجوء لمواطنيها بدون جلسات استماع قضائية، هذا بالإضافة إلى قبول طلبات سوريا والعراق من قبل.

وأضاف المركز في خبر على موقعه الالكتروني أنه نظراً لسوء الأوضاع الأمنية في اليمن وارتفاع عدد طلبات اللجوء المقدمة منها وافقت الحكومة الكندية على اتخاذ هذا الإجراء.

ويوفر هذا الإجراء وقتاً طويلاً على الراغبين في الحصول على اللجوء في كندا.

ويتطلب اللجوء إلى كندا الدخول إلى البلاد من خلال تأشيرة سواء كانت سياحية أو للدراسة أو غيرها من التأشيرات المعتمدة, بشرط ان يتم التقديم الطلب على الاراضي الكندية سواء من منفذ بري جوي او بحري.