إجبار معلم أمريكي على ترك وظيفته لإصراره على خلع حجاب طالبة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أجبرت إدارة التعليم في مدينة نيويورك الأمريكية معلماً بديلاً بإحدى المدارس الابتدائية في حي برونكس بنيويورك، على ترك وظيفته بعد اتهامه بنزع الحجاب عن رأس طالبة تبلغ من العمر 8 أعوام؛ لأنها رفضت أن تقوم عن كرسيه.

وذكرت مصادر الشرطة إنه بعدما أساءت الطالبة صفاء الزكاري التصرُّف داخل الفصل في المدرسة العمومية 76، أمرها المعلم البديل أوغنيتيغا إيدا، البالغ من العمر 31 عاماً، بخلع حجابها، وعندما رفضت الطالبة الصغيرة الامتثال لهذا الأمر، جذب إيدا الحجاب بعنفٍ عن رأسها، وذكرت صحيفة New York Daily News أنَّ تلك الحادثة أصابت الفتاة بتهُّيجٍ في عينها اليُمنى، حتى أنه كان لابد من نقلها إلى مركز جاكوبي الطبي، حيث تفقَّد أحد الأطباء عينها لمعرفة ما إذا كان الحادث قد ألحق ضرراً بعينها.