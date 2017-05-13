 الداعية سعد بن غنيم يكشف حقيقه وصفه لترامب بـ«خادم الله» - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 13

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الداعية سعد بن غنيم يكشف حقيقه وصفه لترامب بـ«خادم الله»

الداعية سعد بن غنيم يكشف حقيقه وصفه لترامب بـ«خادم الله»

الداعية سعد بن غنيم يكشف حقيقه وصفه لترامب بـ«خادم الله»
طلال الغامدي(صدى):

أصدر الداعية سعد بن غنيم ، بيانًا ينفي فيه علاقته بالتغريدات المتداولة والمنسوبة إليه التي تمدح ترامب ووصفه بأنه «خادم الله».

وأكد بن غنيم أن التغريدة الصحيحة اشتملت على 3 عناصر أساسية، أولها هو أنه دعا الله بتسخير عبده الضعيف “ ترامب ” ، مرجعًا ذلك إلى سند في السنة، والأمر الثاني هو أن يكفي المسلمين شر ترامب، فكل نفس بما فيها المسلمة يوجد لديها جانب شرير، أما الأمر الثالث الذي جاء في بيان “ بن غنيم ” ، هو أنه دعا لـ “ ترامب ” بالهداية، معتبرًا أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الخلق.

واتهم الداعية وسائل إعلامية، محسوبة على إيران بأنها هيّ التي تقف خلف ترويج تدوينات منسوبة كذبًا له.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25979 ] نشر منذ 14 دقيقة

لعنهم الله الرافضة المجوس ،،

… لا يُغلبون في تحريف وتزييف الحقائق ، قاتلهم الله ..

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *