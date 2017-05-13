الداعية سعد بن غنيم يكشف حقيقه وصفه لترامب بـ«خادم الله» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أصدر الداعية سعد بن غنيم ، بيانًا ينفي فيه علاقته بالتغريدات المتداولة والمنسوبة إليه التي تمدح ترامب ووصفه بأنه «خادم الله».

وأكد بن غنيم أن التغريدة الصحيحة اشتملت على 3 عناصر أساسية، أولها هو أنه دعا الله بتسخير عبده الضعيف “ ترامب ” ، مرجعًا ذلك إلى سند في السنة، والأمر الثاني هو أن يكفي المسلمين شر ترامب، فكل نفس بما فيها المسلمة يوجد لديها جانب شرير، أما الأمر الثالث الذي جاء في بيان “ بن غنيم ” ، هو أنه دعا لـ “ ترامب ” بالهداية، معتبرًا أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الخلق.

واتهم الداعية وسائل إعلامية، محسوبة على إيران بأنها هيّ التي تقف خلف ترويج تدوينات منسوبة كذبًا له.