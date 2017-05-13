ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية خلال شهر مارس.

وأوضح تقرير المركز تضخم الاستهلاك خلال شهر مارس 2017، حيث سجلت اسعار السلع ارتفاعًا بنسبة 0.2% مقارنةً بشهر فبراير، وبنسبة 1.4% مقارنةً بشهر مارس 2016.

وأضاف أن من أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، النقل بنسبة 1.5%، و ” التبغ ” و ” الثقافة والترفيه ” و ” المطاعم والفنادق ” بنسبة 0.1% لكل منها.

في المقابل، انخفضت أسعار مجموعة التجهيزات المنزلية بنسبة 0.3%، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.2% ومجموعة الخدمات المتنوعة بنسبة 0.1%.

ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر مارس 2017م فقد شكلت مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة ما نسبته 1.4 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 1.4%، تلتها سلطنة عمان بـ0.2 نقطة مئوية، وكل من دولة قطر ودولة الكويت بـ0.1 نقطة مئوية لكل منهما.

في المقابل، ونظرًا إلى تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية، فقد بلغت مساهمتها في التغير الإجمالي نحو -0.4 نقطة مئوية، فيما لم تسجل مملكة البحرين أي تأثير يذكر لهذا الشهر.