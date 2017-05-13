فتح باب الترشيح للإيفاد الداخلي للماجستير والدكتوراه في الليث - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم التدريب والابتعاث، اليوم السبت، عن فتح باب الترشيح للإيفاد الداخلي لدراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات السعودية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ١٤٣٨هـ / ١٤٣٩هـ.

وقال مدير التدريب والابتعاث في تعليم الليث محمد بن إبراهيم الحسني، إن الوزارة خصصت لمنسوبي الإدارة (٢٢) مقعداً لدراسة الماجستير في التخصصات التالية: ” المناهج وطرق التدريس، والإدارة التربوية، والتوجيه والإرشاد الطلابي، والتربية الفنية والتربية الرياضية، وأصول التربية، ورعاية الموهوبين والمتفوقين، والتربية الخاصة، والتقنيات وتكنولوجيا التعليم، والقياس والتقويم، وتعليم الكبار، والبحث العلمي والإحصاء التربوي ” .

وأضاف ” الحسيني ” ، أن الوزارة حددت (١٠٠) مقعد لدرجة الدكتوراه لكافة المتقدمين على مستوى المملكة، للمعلمين الراغبين في الترشيح ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الإيفاد من شاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضح أن تقديم المسوغات المطلوبة، سوف يكون إلكترونياً بصيغة (pdf)، على بريد مشرف الإيفاد: shameel.g2011@gmail.com، في موعد أقصاه ٦ /٩ /١٤٣٨هـ، علماً بأنه سيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لكافة المتقدمين في وقت لاحق.