مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث مروري بعقبة الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

لقي سائق ومرافقه، اليوم السبت، مصرعهما إثر اصطدام مركبتهما من طراز هوندا مع دينا وجهاً لوجه واحتراقها في عقبة الباحة، ونتج عن الحريق تفحم جثة السائق ومرافقه بالكامل مع السيارة.

وأ,ضحت مصادر، أنهما من رجال أمن شرطة منطقة الباحة، وإصابة قائد المركبة الأخرى ” دينا ” ، بإصابة متوسطة، وعلي الفور تم نقلة إلي المستشفى.

وباشرت الحادث فرقة من الدفاع المدني بمحافظة المخواة، وتم إطفاء السيارات المشتعلة وإخراج الجثتين ونقلها لمستشفى المخواة العام، وكانت الجثتان متفحمتين بالكامل.

