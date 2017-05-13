تفاصيل قرارات جديدة يقوم بها ترامب في البيت الأبيض - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأيام القادم لإتخاذ قرارات جديدة بشأن البيت الأبيض، و تشمل هذه القرارات تغييرات مرتقبة فى صفوف موظفي البيت الأبيض، وقد تشمل المتحدث الرسمي شون سبايسر، حسب ما أفادت به صحيفة ” وول ستريت جورنال ” .

وكشفت مصادر خاصة للصحيفة، بأن ترامب منزعج لفشل فريقه في احتواء تداعيات إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي، قبل أيام، ومن المتحمل تغيير الموظفين العاملين في مجال الاتصالات والعلاقات العامة بالدرجة الأولى.