بالأسماء.. تكليف قيادات بلدية جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

قرر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، اليوم السبت، تكليف الدكتور عبدالقادر بن عثمان عبدالقادر أمير وكيلاً للشؤون الفنية بالوزارة.

كما قرر الوزير، تكليف صالح بن عبدالله صالح الضالع رئيساً لبلدية محافظة الأسياح بمنطقة القصيم، وتكليف سعيد بن علي آل مصمع رئيساً لبلدية محافظة محايل بمنطقة عسير، ويأتي صدور هذه القرارات من أجل الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة.

وأعرب المكلفون، عن اعتزازهم بهذه الثقة من وزير الشؤون البلدية والقروية، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن للارتقاء بالقطاع البلدي، مؤكدين وستكون حافزاً لبذل مزيد من العطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء.