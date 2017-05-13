وكيل وزارة التعليم للمناهج يشيد بإنتاج تعليم الشرقية لفيلم «نعمة تشكر» - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قدم وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي، شكره و تقديره للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية؛ وذلك نظير انتاج إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم الشرقية لفيلم “نعمة تشكر” للمحافظة على الكتاب المدرسي.

وقال وكيل الوزارة للمناهج في تغريدة عبر حسابه في ” توتير ” مخاطبًا تعليم الشرقية، ” جهود مباركة تشكرون عليها.. وهذا ما اعتدنا عليه من إدارة تعليم المنطقة الشرقية ” .

وأشاد ” الحارثي ” ، بما قامت به إدارة العلاقات العامة والإعلام في توعية المجتمع المدرسي من طلاب ومعلمين وأولياء أمور بأهمية المحافظة على المقررات المدرسية وعدم امتهانها ورميها بأسلوب غير حضاري، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود فريق العمل المتميز الذي ساهم في إنتاج هذا الفيلم وعلى رأسهم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام سعيد الباحص ومدير الاستديو التعليمي خالد البلاهدي وكافة فريق العمل من المشاركين في الفيلم والمتورطين ومخرج الفيلم، سائلا الله التوفيق والسداد وأن تحقق هذه الرسائل الإعلامية الهدف المنشود منها.

من جهته، ثمن المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، هذا الشكر وامتنانه لهذا التقدير مؤكداً على أن ما قامت به إدارة العلاقات العامة والإعلام؛ واجب يفرضه عليها دورها التعليمي ورسالتها التربوية تجاه الميدان التربوي شاكراً في الوقت ذاته إدارة العلاقات العامة والإعلام على ما يبذلونه من جهود مشكورة؛ معتبرًا بأن شكر وكيل الوزارة لهم يعد تكريماً وتقديراً لجهودهم الكبيرة.