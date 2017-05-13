الكشف عن هوية منفذ هجوم الطعن بالقدس المحتلة - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

كشفت القناة العبرية العاشرة، عن هوية منفذ الهجوم بالطعن، الذي وقع ظهر اليوم، في القدس المحتلة، أنه أردني الجنسية، ووصل إلى الأراضي الفلسطينية قبل عدة أيام.

من جانبها أكدت مصادر فلسطينية، أن الشهيد يدعى محمد عبدالله الكساجي، ويبلغ من العمر 57 عاما، وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بعد تنفيذه عملية طعن بالقرب من باب السلسلة.

وقامت قوات الاحتلال بإسعاف المجند الذي طعن، ونقل إلى مستشفى شعري تسيدق لتلقي العلاج.

من جانب قوات الاحتلال على الفور قامت بإغلاق بابي العامود والساهرة بالقدس المحتلة، بعد وقوع الحادث.