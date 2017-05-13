شرطة فاس تقبض على وافدين قتلوا حارساً بمول تجارى بالمغرب - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

ضبطت الشرطة المغربية في لاية أمن فاس اليوم السبت، ثلاثة أشخاص كامرونيون على إثر مخالفتهم نظام الأقامة وذلك للاشتباه في أشتراكهم في جريمة سرقة بكسرمحل تجاري من الداخل موجهه لهم تهمة القتل العمد للحارس اليلي للمول التجاري.

وأفاد المديرية العامة للأمن الوطني أنه أبلغ المواطنون عن أحد المشتبه فيهم وتم جمع المعلومات وعلى الفور تم ضبط أحد المجرمون في حالة تلبس وبحيازته حقيبة تشمل على سكين وقطعة حديدومجموعة من الهواتف ولوحات الإلكترونية تبين أنها مسروقة من داخل ثلاث محلات بسوق تجاري بمدينة فاس.

وأثناء الضبط أسفرت التحريات عن وجود جثة لحارس المول التجاري مشنوقاً ومكبل بالأحبال وتم إيداع جثة الحارس المستشفى للتشريح.

وبمواجهتهم أعترف الجناه بأرتكاب الحادث تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.