حادث سير في تركيا يقتل 20 شخصاً - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

تعرضت حافلة نقل سياح في جنوب غرب تركيا إلى حادث سير، قتل فيه 20 شخصاً، حسب مع أعلنته مصادر في الحكومة التركية اليوم السبت.

وكانت الحافلة متجهه بالسائحين إلى بلدة ” بوجا ” ، في ولاية إزمير إلى مدينة مرمريس، وكانت تقل مجموعة من النساء والأطفال.

وأكد محافط مدينة مرمريس، أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني توجهت إلى مكان الحادث للقيام بالإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن خطأ السائق قد يكون هو سبب الحادث.

من جانبها قالت القنصلية الروسية في أنطاليا أن حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات مؤكد لديها تفيد بجود سائحين روس كانوا فى الحادث.