زيدان يتفق مع إدارة ريال مدريد على قيادة الفريق حتى 2020 - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

اتفقت إدارة نادي ريال مدريد مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «زين الدين زيدان» على تمديد تعاقده حتى 2020 بعد نهاية الموسم الحالي، والذي يتبقي منه بطولتين يشارك فيهما الملكي وهما «دوري أبطال أوروبا والليجا الإسبانية»، فيما لم يتبقي إلا التوقيع.

وكان زيدان قد أبدى جاهزيته للتوقيع في أي وقت، مبديا رغبته في الإستمرار مع الفريق، لكنه فضل تأجيل الموضوع حتى نهاية الموسم بسبب منافسة الفريق على بطولتي أوروبا والليجا، بحسب صحيفة «marca» الإسبانية.