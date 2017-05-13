تفاصيل صفقة شراء «إعمار» للمتجر الالكتروني الإماراتي «جادوبادو» - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

قال المتحدث باسم شركة «إعمار»، إن صندوق استثماري تقني يقوده الملياردير الإماراتي ورئيس شركة «إعمار» العقارية، محمد العبار، استحوذ علي المتجر الإلكتروني الشهير في الإمارات «جادوبادو»، دون أن يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وتأتي الصفقة بعد فترة وجيزة من استحواذ عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية «أمازون» في الشهر الماضي على موقع التجارة الإلكترونية الإقليمي «سوق دوت كوم»، بسعر غير معلوم، وذلك بعد أن قدم العبار عرضاً منافساً بلغت قيمته 800 مليون دولار أمريكي.