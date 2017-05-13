الصحف الإيطالية تحتفي بفوز «تشيلسي» بالبريميرليج بقيادة «كونتي» - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أبرزت الصحفة الإيطالية اليوم، تتويج فريق تشيلسي الإنجليزي بقيادة المدير الفني الإيطالي «أنطونيو كونتي» ببطولة الدوري «البريميرليج» بعدما تغلب على «وست بروميتش ألبيون» بهدف دون رد.

وقالت صحيفة «توتو سبورت» تحت عنوان «تشيلسي بطل البريميرليج.. الملك كونتي لقب الدوري الإنجليزي حصاد عمل شاق قمنا به»، أما صحيفة «الكوريري ديللو سبورت» قالت: «سبيشيال كونتي.. البريميرليج صنع في إيطاليا.. مدرب منتخب إيطاليا السابق يفوز مع تشيلسىي باللقب في أول مواسمه مع البلوز.. كونتي نجحنا بصناعة التاريخ».

من جانبها كتبت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، «كونتى أوه نعم!.. تشيلسي أبطال البريميرليج.. فاز باللقب في أول موسم مع البلوز».

أما صحيفة «الكوريري ديلا سيرا»، فكتبت «كونتي إنجلترا.. المدرب الإيطالي يحصل على البريميرليج مع تشيلسي رابع مدرب إيطالي يحرز اللقب بعد أنشيلوتي ومانشيني ورانييرىي».