المعارضة في فنزويلا تدعو لمظاهرات جديدة لرحيل مادورو - صحيفة صدى الالكترونية

كاراكاس(صدى):

تدعو المعارضة في فنزويلا، إلى انتخابات رئاسة مبكرة، بعد حالة الاحتقان التي يمر بها الشارع، بعد أزمة الصحة التي فجرت الشارع وخرج المئات من المتظاهرن أمس الجمعة للمطالبهم بحقوقهم فى الأدوية، وتحسين أداء الخدمة الصحية.

وكثفت المعارضة حشدها من خلال التظاهرت، والدعوات التي تطلقها، والتي خرج فيها الأجداد والجدات، وكسر الحواجز الأمنية في كراكاس ليطالبوا الرئيس نيكولاس مادورو بأدوية وحياة أفضل.

وتشكل المعارضة أغلبية في البرلمان من نهاية 2015، وتهدف المعارضة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة تؤدي إلى رحيل مادورو من خلال الحشد الشعبي التي تقوم به.

كما جددت اليوم السبت المعارضة مسيرتها في الدعوة إلى المظاهرات بالسيارات والدرجات النارية والخيول في جميع أنحاء البلاد، وغدا أيضا لرحيل النظام.