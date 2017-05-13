بالفيديو..سما المصري: هتجوز لبناني وأعيش بحريتي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة سما المصري، الجدل مرة أخرى عبر نشرها مقطع فيديو جديد لها، أعلنت من خلاله اعتزامها الزواج من شاب لبناني، والمكوث هناك كي تتمتع بالحريات هناك.

وعلقت ” سما “، على المقطع، عبر صفحتها الشخصية على موقع ” إنستجرام ” ، قائلة: هاتجوز لبناني باه واعيش هنا… بلد حريات وتحضر والتزام في نفس الوقت وكل واحد بيعمل اللي عايز يعمله لأنه مقتنع بيه… لا حد بيقول لحد لابس ايه ولا مصاحب مين ولا بتعمل ايه في الشارع، كل اللي عايز يعمل حاجه بيعملها ولا في تحرش ولا اغتصاب عشان مجتمع راقي، مفهوش كبت ذي عندنا ومحدش له علاقه بتصرفات الناس التانية .

وأضافت: بلد حريات ومع الحريات في مسئولية عن تصرفات الأشخاص، مش عندنا يقولك قال الله وقال الرسول وهو أكبر أفاق وضلالي وبوشين وبتاع حريم ومعندوش اخلاق بس عامل مؤمن قدام الناس.. خساره عليكي يامصر يامعلمة كل الحضارات بس للأسف احنا فهمنا الحرية غلط .