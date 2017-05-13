١٥ فنانة أبهاوية يحولن مسرح أبوخيال بأبها لتحفة فنية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

حولت ١٥ فنانة من مدينة أبها مسرح حديقة منتزه أبو خيال ذات الإطلالة البانورامية على المدينة إلى تحفة فنية، إذ أعدن تأهيل وترميم كامل مساحته التي تبلغ ١٥٠٠ متر باستخدام أساليب فنية متنوعة مستمدة من طبيعة وتراث المنطقة.

وأوضحت صاحبة الفكرة والمنفذة للمشروع عفاف دعجم أن هذا المشروع هو عمل تطوعي من فنانات جسفت عسير بدعم من قائدة الفريق التطوعي ” لامتنا نحيا ” سليمى الشهراني بمناسبة اختيار أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م، من خلال شراكة مجتمعية بين جسفت وأمانة المنطقة، يتضامن خلالها أكثر من ١٥ فنانة من شابات أبها لتحسين الموقع، هن: بدرة محمد العلياني، مها الزهراني، البندري عسيري، أثير سعيد الزامل، أمجاد الحكيم، ختمه السهل، نوره الدوسري، نادين زهير القحطاني، زينه الشهري، عهود الحارثي، هيا عسيري، رغد ظافر الشهري، عزه صديق مكرش، هيلة الشريف، مؤكدة أن المشروع يهدف في الوقت نفسه إلى دعم مواهب الفنانات ومنحهن فرصة الإبداع وإعادة ترميم المسرح والمدرجات للاستفادة منه في الفعاليات والمناسبات.

ولفتت إلى أن الرؤية الفنية لهذا العمل اهتمت بأن يتحول الموقع إلى تحفة فنية تليق بجمال مدينة أبها، كونه من أجمل المواقع المطلة على المدينة، لاسيما الجبل الأخضر وطبيعته الخلابه.

أما عن الألوان، فقالت: ” إنها عبارة ألوان أكليريك خارجي يتحمل العوامل المناخية وطبقة خارجية شفافة للحماية، كونها مناسبة لطبيعة أشجار الحديقة وزهورها، إلى جانب استخدام بلاط أنتر لوك لون طوبي للأرضيات وأسمنت وجبس لترميم المسرح والمدرجات وسيراميك خارجي لموزاييك المسرح، تم بعدها تزيين المسرح بأسلوب الموزاييك والمدرجات بالزخارف الهندسية والقط العسيري ” ، مبينة أن تكلفة المشروع بلغت ١٠٠ ألف ريال.

وختمت بالقول: ” إن تزيين منطقة المسرح بالنسبة لي هو حلم طفولي، وقد تحقق ولله الحمد، بدعم من الفنانات ومن الجهات المختلفة، وسط عمل لذيذ استمر على فترتين صباحية ومسائية لمدة شهرين، إذ لم يتبقى سوى اللمسات النهائية قبل بدء شهر رمضان، منها بوابات للمشروع لحفظ العمل من التلف أو العبث ” .

