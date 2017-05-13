مصر تدين الحادث الإرهابي بالقطيف: ندعم المملكة في مواجهتها للإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المسورة بمحافظة القطيف، والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة عشرة آخرين من بينهم أربعة من قوات الأمن، وأعربت عن خالص تعازيها- حكومة وشعبا- لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد بيان للخارجية، السبت، تضامن جمهورية مصر العربية ووقوفها إلى جانب المملكة العربية المملكة الشقيقة في مواجهة الإرهاب والتطرف الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ودعمها لكافة ما تتخذه المملكة من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات والخلايا الإرهابية حماية لأمنها وحفاظا على سلامة مواطنيها.

كما جدد البيان التأكيد على موقف مصر القائم على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، مشددا على أهمية إيجاد رؤية شاملة لوقف انتشار هذه الظاهرة التي تتنافى مع كافة المبادئ الإنسانية، والحد من قدرتها على جذب عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها، حسب البيان.