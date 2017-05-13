النفايات المشعة خطر يهدد أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حالة من القلق والخوف تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهيار نفق كان يًخزن فيه النفاية المشعة، من المواقع النووية الملوثة، وهذا ما يجعلها فى حالة تخوف بعد أكد المراقبون تقدم هذا التلوث البيئي.

وفي هذا السياق، قال روبرت ألفاريز وهو مستشار سابق بشأن السياسة في وزارة الطاقة الأمريكية وكان مكلفا بإجراء جرد للمواقع النووية خلال رئاسة بيل كلينتون ” إنهم يحاربون معركة خاسرة تتعلق بالحفاظ على هذه المحطات من الانهيار، مؤكدا أن معالجتها على المدى البعيد يبسس خطورة أكبر.

وطلبت السلطات من العمال بأن يحموا أنفسهم، وتم إجلاء بعضهم من الموقع الذي تسرب منه إشعاع يوم الثلاثاء، من منشأة معالجة البلوتونيوم في ولا ية واشنطن.