ويب سيرش يعرض 5 آلاف دولار لمن يثبت أن الرئيس الفرنسي شاذ جنسياً - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

نشرت صحيفة 20 مينيت الفرنسية، اليوم السبت، إن موقع ” ويب سيرش ” الأمريكي عرض مكافأة مالية تقدر بـ5000 دولار لمن يستطيع إثبات أن الرئيس الفرنسى الجديد إيمانويل ماكرون شاذ جنسياً ومثلى على أن تكون تلك المعلومات موثقة .

أوضح شار جونس، أحد رجال القانون ويعمل ضمن فريق عمل هذا الموقع ” أنه لابد من جمع معلومات دقيقة وموثقة عن الرئيس الجديد لفرنسا ومن اكبر الدلائل على ذلك زواجة من إمرأة تكبره بـ24 عام وخاصةً انه لم يرأس فرنسا من ذي قبل رئيس شاذ.

ويذكر أن ماكرون علق على هذة الشائعات أثناء حملته الأنتحابية وجاء ردة أن كراهية النساء والعداء ضد المثليين، هما السبب وراء اعتقاد البعض أنه لا يمكن أن أكون عاشقا لزوجتى وهناك مشكلة كبيرة مع تمثيل المجتمع وكيف يرى مكان المرأة.