طيران أديل تعلن عن وظائف للجنسين بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الفهد(صدى):

كشفت الشركة الوطنية «طيران أديل»، عن 84 وظيفة شاغرة للجنسين في عدد من التخصصات، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير، وشهادة الدبلوم، أو شهادة الثانوية العامة، للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة جدة، مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى 3 أغسطس 2017م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المعلن عنها تحت مسمى:

1_ مدرب طاقم المقصورة – (وظيفتين/ للجنسين): درجة البكالوريوس، أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة.

2_ رئيس إدارة الإيرادات والتحليلات – (للرجال): درجة البكالوريوس في (العلوم، والرياضيات، والاقتصاد)، أو أي مجال ذي الصلة.

3_ مسؤول التسويق – (للجنسين): درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال ذي الصلة، ودرجة الماجستير المفضلة.

4_ رئيس المحاسبة المالية والرقابة – (للرجال): درجة البكالوريوس في (المالية/ إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

5_ مدير مشروع تنفيذ نظام تكنولوجيا المعلومات – (عدد 3 وظائف/ للرجال): درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.

6_ مضيف أول طاقم المقصورة – (عدد 35 وظيفة/ للجنسين): شهادة الدبلوم، أو شهادة الثانوية العامة.

7_ مراسل الرحلات – (عدد 4 وظائف/ للرجال): شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة.

8_ مساعد مدير الإدارة – (للرجال): درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

9_ مدير العلاقات العامة – (للجنسين): درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

10_ مضيف طاقم المقصورة – (عدد 35 وظيفة/ للجنسين): شهادة الدبلوم، أو شهادة الثانوية العامة.

للتقديم ومعرفة المزيد عن تفاصيل وشروط الوظائف، اضغط على الرابط التالي:

http://flyadeal.mihnati.com/ar/search.php?q=q-/fc-2402