مدارس أجيال الهدى الأهلية تعلن عن وظائف نسائية بالمذنب - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدارس أجيال الهدى الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المذنب، عن وظائف نسائية شاغرة لمعلمات مؤهلات للعام الدراسي 1438/ 1439هـ، للعمل بمقر مدارس أجيال الهدى بحي الخزامى، مشيرة إلى أن موعد التقديم والمقابلة الشخصية سيعقد يوم الاثنين المقبل الموافق 19/ 8/ 1438هـ، في الثامنة صباحاً، بمقرها بحي الخزامى.

وأوضحت أن الوظائف على شروط:

1_ اجتياز المقابلة الشخصية واختبار تلاوة القرآن.

2_ درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم، والألولوية لخريجات: (معهد إعداد معلمات القرآن الكريم، أو مدرسة الفرقان النسائية، أو تخصص رياض الأطفال).

3_ الالتزام بالضوابط الشرعية.

4_ إجادة استخدام الحاسب الآلي.

5_ أن تكون المتقدمة من داخل محافظة المذنب.