مدارس أجيال الهدى الأهلية تعلن عن وظائف نسائية بالمذنب - صحيفة صدى الالكترونية

مدارس أجيال الهدى الأهلية تعلن عن وظائف نسائية بالمذنب
أعلنت مدارس أجيال الهدى الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المذنب، عن وظائف نسائية شاغرة لمعلمات مؤهلات للعام الدراسي 1438/ 1439هـ، للعمل بمقر مدارس أجيال الهدى بحي الخزامى، مشيرة إلى أن موعد التقديم والمقابلة الشخصية سيعقد يوم الاثنين المقبل الموافق 19/ 8/ 1438هـ، في الثامنة صباحاً، بمقرها بحي الخزامى.
وأوضحت أن الوظائف على شروط:
1_ اجتياز المقابلة الشخصية واختبار تلاوة القرآن.
2_ درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم، والألولوية لخريجات: (معهد إعداد معلمات القرآن الكريم، أو مدرسة الفرقان النسائية، أو تخصص رياض الأطفال).
3_ الالتزام بالضوابط الشرعية.
4_ إجادة استخدام الحاسب الآلي.
5_ أن تكون المتقدمة من داخل محافظة المذنب.
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