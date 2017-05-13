 مدارس أجيال الهدى الأهلية تعلن عن وظائف نسائية بالمذنب - صحيفة صدى الالكترونية

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مدارس أجيال الهدى الأهلية تعلن عن وظائف نسائية بالمذنب

مدارس أجيال الهدى الأهلية تعلن عن وظائف نسائية بالمذنب
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدارس أجيال الهدى الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المذنب، عن وظائف نسائية شاغرة لمعلمات مؤهلات للعام الدراسي 1438/ 1439هـ، للعمل بمقر مدارس أجيال الهدى بحي الخزامى، مشيرة إلى أن موعد التقديم والمقابلة الشخصية سيعقد يوم الاثنين المقبل الموافق 19/ 8/ 1438هـ، في الثامنة صباحاً، بمقرها بحي الخزامى.

وأوضحت أن الوظائف على شروط:
1_ اجتياز المقابلة الشخصية واختبار تلاوة القرآن.
2_ درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم، والألولوية لخريجات: (معهد إعداد معلمات القرآن الكريم، أو مدرسة الفرقان النسائية، أو تخصص رياض الأطفال).
3_ الالتزام بالضوابط الشرعية.
4_ إجادة استخدام الحاسب الآلي.
5_ أن تكون المتقدمة من داخل محافظة المذنب.


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